Centro studi Alto Molise, due libri al centro del dibattito culturale di Agnone

Questo fine settimana il centro studi Alto Molise ha in programma due eventi.

Il primo: venerdì 9 agosto 2019, per rendere omaggio a Luigi Gamberale con la presentazione del noir di Massimo Marinelli "UNA IMPROBABILE VERITA'.Quella strana domenica a Capo Marrargiu". A parlarne, assieme all'autore, lo scrittore Francesco Paolo Tanzj; apre la presentazione il presidente del Centro Studi Ida Cimmino. L'appuntamento alle ore 18.00, ospiti nel giardino del dott. Italo Marinelli in quella che fu la casa del prof. Gamberale.

IL LIBRO

Il protagonista di questo romanzo,l'ispettore Priamo Melis, si trova, suo malgrado, a vivere un'avventura mai desiderata con uno sconosciuto partner francese, prima nel sud della Francia e successivamente in Nordafrica sulle tracce di un imponente traffico di sostanze stupefacenti. Il filone narrativo si dipana intorno ai personaggi, la cui centralità appare innegabile, e alle loro vicende umane che vengono tratteggiate incisivamente con riferimenti continui alla realtà dei luoghi.

Ampio spazio viene dato alle figure femminili sulle quali ruota una parte importante della storia, da M.me Moreau che gestisce l'hotel che li ospita , a M.me Heuclin, una delle più famose maîtresses di Algeri, a Fatima Boumedienne, la più bella e desiderata prostituta del bordello, tutte intervengono con maggiore o minore incisività e collaborano allo sviluppo delle indagini. Una di loro in particolare costituirà un tassello decisivo nella ricostruzione del difficile mosaico investigativo a cui lavorano Priamo e Pierre Dubois.



L' AUTORE

Massimo Marinelli, molisano di Agnone ma residente a Roma da oltre quarant'anni per motivi di lavoro, ama ambientare i suoi racconti a Bosa, piccolo centro della costa nord occidentale della Sardegna. Le prospettive asimmetriche e colorate del quartiere medievale di questo centro e le suggestioni che promanano dal dedalo dei suoi vicoli rappresentano, secondo l'autore, lo scenario ideale dei suoi noir da qualcuno definiti "mediterranei". Ha già pubblicato il noir Via Ultima Costa.



Il secondo riguarda Il Progetto culturale della Diocesi di Trivento, diretto da don Settimio Luciano, in collaborazione con il Centro Studi Alto Molise, Vi invita, sabato 10 agosto 2019, alle h.18.00, nella chiesa arcipretale di S.Marco ev., ad assistere al concerto per organo e voce: "Vox caelestis" con l'organista Giusi Fatica e il tenore Giovanni Di Ventura. Prima del concerto, alle ore 17.30, la teologa Michela Miscischia presenterà il libro di Gianni Carozza "La parola è più dolce del miele - Le api e il miele nella Bibbia e nella tradizione cristiana",Ed.Messaggero Padova.Sarà presente l'autore.



IL LIBRO

L'autore va alla ricerca delle api, del miele e del loro certosino lavoro nelle Sacre Scritture, soprattutto l'Antico Testamento, evidenziando immagini, metafore e significati. Le api, simbolo di eccezionale laboriosità condivisa che produce un bene prezioso per tutti; il miele, massima espressione frutto della dolcezza, della ricchezza di questa condivisione di impegno, di energia, di essere l'uno per e con l'altro. Dalla lettura e dall'analisi del testo sacro, il biblista esamina come quell'insegnamento rifluisca nella tradizione della vita e del pensiero cristiano, fin dalle sue origini. Il libro non ha la pretesa di essere scientifico, ma di appassionare il lettore all'argomento. È diviso in quattro parti: I - si osserva la figura dell'ape nella Sacra Scrittura II - si esaminano le ricorrenze del miele nella Bibbia III - si accenna alle api e al miele nel linguaggio simbolico dei Padri della Chiesa e nella liturgia IV - un breve excursus storico sulle api e sui prodotti dell'alveare nell'arte.

L' AUTORE

Gianni Carozza (1977) è biblista e presbitero della diocesi di Chieti-Vasto. Dopo la maturità classica ha frequentato la Pontificia Università Gregoriana e conseguito la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico. Attualmente insegna greco biblico e letteratura giovannea presso l'Istituto teologico abruzzese-molisano di Chieti e scienze bibliche presso l'Istituto superiore di scienze religiose "G. Toniolo" di Pescara. È attivo sia nella formazione biblica sia come animatore di esercizi spirituali.