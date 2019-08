Campobasso, Felice: "Da Cammina Molise si parte per una diversa programmazione degli eventi culturali cittadini"

La tappa finale di Cammina Molise tocca Campobasso dalle contrade al centro, per un’intera giornata ricca di appuntamenti e di percorsi sempre capaci di coniugare cultura, tradizione, ambiente e scoperta del territorio.

La venticinquesima edizione di Cammina Molise si chiude così nel luogo da dove era simbolicamente partita, piazza Vittorio Emanuele II. La carovana di camminatori vi è giunta dopo essere partita di prima mattina da contrada Tappino e aver toccato poi di seguito, sempre nella prima parte della giornata, la Foce, Fontanavecchia e il Castello Monforte.

In ognuna di queste tappe i camminatori sono stati accolti e coinvolti in rappresentazioni di diversa natura legate alle tradizioni cittadine culturali e folcloriche.

A seguire le diverse tappe in città era presente anche l’amministrazione comunale di Campobasso con alcuni suoi esponenti e con il vice sindaco Paola Felice che ha poi accolto in modo ufficiale, nel tardo pomeriggio, i camminatori e gli organizzatori di Cammina Molise sotto Palazzo San Giorgio.