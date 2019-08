Matese Friend Festival, in chiusura anche i Riserva Moac

Grande sorpresa finale per il Matese Friend Festival, che si apre oggi nella frazione Castellone di Bojano. Gli organizzatori hanno annunciato che domani, 10 agosto, sul palco, per celebrare i dieci anni della festa più bella del Molise con un grande brindisi di TintiliaGranRiserva, ci sarà anche la Riserva Moac.

Il nome della band molisana va ad aggiungersi dunque alla già ricchissima line up del festival che prevede circa 20 ore di musica in due giorni.

Oggi, 9 agosto, si parte alle 16 con il Matese Friend Contest, poi Dj Buzzo, Jahnadan & Corner Kid, Ilario Palma e i Brema, infine Africa Unite & Architorti e per chiudere dj Echorek. Domani, sabato, dalle 13: Matese Friend Contest, Dj Metano’s, Diamarte, Radio Babylon, Giufà e infine la sorpresa Riserva Moac e Frankie Hi Energie che canterà i suoi pezzi più conosciuti e sarà anche in consolle. Per chiudere grande festa per i dieci anni del festival con Dj Geen. Ci saranno area ristoro, mercatino, laboratori, area camping libera, osservazione astronomica con telescopi e molto altro ancora.

Il Matese Friend Festival, ideato e promosso dall’associazione musicale Il Pentagramma, grazie anche al sostegno della Regione Molise, è uno degli eventi più importanti organizzati in regione. La piccola Woodstock del sud Italia ha ospitato in dieci anni circa 650 artisti e quasi 80mila spettatori proponendo musica, arte, contest, cinema, fotografia, sport, street-art e molto altro.