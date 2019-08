Cis e Ospedale Caracciolo: lunedì di fuoco in Consiglio Comunale ad Agnone

Lunedì sera di fuoco a Palazzo San Francesco di Agnone. Il sindaco Lorenzo Marcovecchio ha convocato un consiglio comunale urgente che si svolgerà alle 19 del 12 agosto. Gli argomenti all'ordine del giorno renderanno scottante non soltanto il clima atmosferico ma soprattutto quello politico.

Infatti sono due gli argomenti all'ordine del giorno: il primo riguarda il Presidio Ospedaliero di Agnone“San Francesco Caracciolo”-Determinazioni. Il secondo il Contratto Istituzionale di Sviluppo(CIS)–Progetto“SviluppoTuristico lungo i tratturi molisani” – Approvazione schema di Accordo ai sensi dell’art.15 della Legge n.241/1990.

Soprattutto in merito al secondo punto non si sa ancora se e come la crisi del governo nazionale possa influire anche sul contratto istituzionale di Sviluppo.