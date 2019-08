Capracotta, ecco due nuove postazioni wifi

In collaborazione con il Comune che ha messo a disposizione la connettività necessaria, da alcuni giorni sono stati installati da Infratel (Ministero Sviluppo Economico) due hotspot wifi per accesso gratuito a Internet, uno in piazza Falconi e l'altro in piazza Ruggiero Conti.

Per accedere al servizio occorre installare l'app "wifi.italia.it" scaricandola dai rispettivi store e, tramite la stessa, registrarsi al servizio indicando le informazioni richieste.

La rete "wifi.italia.it" è in corso di installazione in innumerevoli Comuni italiani. Una volta che ci si è registrati al servizio, si potrà accedere alla rete da uno qualunque degli hotspot installati nei vari Comuni.

Gli hotspot completano l'offerta di connettività già esistente da parte di altri operatori di telecomunicazione.