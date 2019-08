Salvini a Termoli, la protesta di Fallica: gli ho dovuto urlare le domande su Savoini

A Termoli oggi al comizio di Salvini c'era anche chi lo contestava. Tra questi il consigliere comunale di Petacciato Matteo Fallica. Noto per le sue battaglie civili e anche per aver intervistato il magistrato Gherardo Colombo sui valori della Costituzione. Gli stessi che Salvini sta calpestando chiedendo pieni poteri.

"Matteo Salvini - ha dichiarato Fallica- non ha mai dato spiegazioni convincenti sui fatti inquietanti emersi dall'inchiesta di Mosca, come non ne ha mai date sui famosi 49 milioni. Anzi, ha mentito palesemente sui rapporti con Savoini, il personaggio che trattava con i russi per un maxi finanziamento alla Lega. Oggi Salvini era a Termoli. Sono andato al suo comizio.

Avrei voluto chiedergli conto di Savoini e dei 49 milioni. Chiedergli ad esempio perché non è andato a riferirne in Parlamento. Non ho potuto e ho dovuto urlargli le domande. Ma le forze dell'ordine mi hanno bloccato e identificato. Hanno chiesto i documenti a un libero cittadino che chiedeva conto delle menzogne e delle reticenze di un ministro: un capo di partito, dopato dai sondaggi, che vuole "pieni poteri" ma ha paura della verifica dei fatti".