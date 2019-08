Trentesima fiera del Tartufo a San Pietro Avellana, buona la prima tra cultura e musica

Buona la prima per il trentennale della Fiera del Tartufo a San Pietro Avellana, voluta dal Comune e dalla Pro Loco. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione unendo cultura tartuficola con divertimento e musica. La giornata è stata aperta dal convegno sulla fiscalità del tartufo, di cui Altomolise.net ha riportato sulla pagina facebook la diretta integrale.

Al tavolo con il sindaco Francesco Lombardi c'erano il micologo e professore bolognese Marco Morara, il veterinario e micologo campano Vincenzo D'Andrea, l'allevatore di cani da tartufo l'abruzzese Luigi Di Bacco e il commercialista di Orsogna Fabio Cerretano. Personaggi che, dall'etica alla commercializzazione del tartufo hanno unito le culture regionali dall'Emilia Romagna alla Campania.

In particolare il professor Morara ha illustrato il delicato tema dell'etica del tartufaio, condannando senza mezzi termini chi usa il tartufo per scopi personali e senza il rispetto delle regole. A Vincenzo D'Andrea sono toccati gli aspetti sanitari del tartufo mentre al commercialista Cerretano i veri aspetti fiscali. Luigi Di Bacco ha intrattenuto le persone che sono intervenute al convegno con temi relativi all'addestramento dei cani da tartufo.

Da cornice alla cultura la Montepulciano band che ha intrattenuto con canzoni popolari sanpietresi e turisti che sono accorsi per il trentennale del tartufo. Tra le presenze importanti anche quella della prefetta di Isernia Cinzia Guercio. Come ogni anno sono circa 20 gli stand di prodotti al tartufo presenti. Anche questi vanno oltre i confini molisani, arrivando da Abruzzo e Campania. Presente anche quest'anno l'hobbysta di Montaquila Michelino Rossi il quale regalerà i suoi vanghelli ai vincitori della gara cinofila di ricerca del tartufo in programma domani, quando la manifestazione vedrà il suo culmine.

