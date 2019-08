Si fida ciecamente del navigatore e finisce in un dirupo, salvato dai VVF

Avere una fiducia cieca nel proprio navigatore può comportare guai!!

Oggi un automobilista fidandosi ciecamente del navigatore della propria auto ha imboccato un sentiero in genere utilizzato solo da mezzi cingolati. Infatti si trattava di un tracciato in forte pendenza realizzato da un ruspa cingolata per accesso ai boschi. L’automobilista un turista di passeggio da Staffoli voleva raggiungere Cassino. Si è ritrovato dopo il Santuario della Madonna di Vallisbona a Roccasicura impossibilitato a proseguire. I Vigili del Fuoco, dopo la chiamata pervenuta tramite la Sala Operativa della Polizia di Stato, hanno geolocalizzato il malcapitato e lo hanno raggiunto con un mezzo fuoristrada. Ma per tirarlo fuori si è utilizzato un trattore reperito sul posto considerata la ripida pendenza.

Sul posto anche i carabinieri per i controlli di competenza.