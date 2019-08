Vastogirardi, Di Lucente: ho donato un defibrillatore per il bene della comunità

Il consigliere regionale Andrea Di Lucente, ex sindaco di Vastogirardi ha donato un defibrillatore al servizio della comunità del paese altomolisano. Il gesto del consigliere regionale arriva per far sì che i soldi della raccolta fondi promossa dalla Pro Loco possano essere destinati destinati ad altre necessità impellenti

"Gli amici della Pro loco di Vastogirardi hanno organizzato una raccolta fondi per acquistare un defibrillatore al servizio di tutti. Mi è sembrato utile che fossi io a donare un buono regalo per acquistarlo, così che i fondi raccolti ieri possano essere destinati ad altro.

Ho sempre apprezzato il grande lavoro che state portando avanti, il senso di comunità che si riesce a costruire attraverso iniziative del genere.

Sia da sindaco che adesso da persona che ama Vastogirardi ho voluto contribuire a costruire questo senso di appartenenza, visto che altri non se ne curano o ne comprendono appieno il valore. Un gran peccato!

Adesso, tutti ancora di più al lavoro per il bene di Vastogirardi e di tutto l'Altissimo Molise"

