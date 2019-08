Tragedia sfiorata a Termoli, 80enne salvata da un infarto mentre era in acqua

Tragedia sfiorata questa mattina allo stabilimento Buena Vista Social Club di Termoli. A salvarsi in extremis una bagnante di Napoli di 80 anni che era stata colta da malore in acqua. L'episodio attorno alle 11.30 di mattina. Stando a una prima ricostruzione dei fatti era in acqua nel tratto di spiaggia libera nei pressi del lido quando ha avvertito un principio di infarto che la avrebbe portata all'annegamento. Il bagnino l'ha recuperata e portata in salvo dove è stata soccorsa dai medici del 118 che la hanno trasportata in ospedale a Termoli. Le sue condizioni non destano preoccupazioni per la vita.