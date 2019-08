Crisi di governo: Capigruppo, si vota domani sulla data della sfiducia a Conte

La conferenza dei capigruppo del Senato ha stabilito che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà chiamato il 20 Agosto a depositare le proprie dichiarazioni in Aula. Sulla data della sfiducia al premier, invece, Palazzo Madama voterà già domani, alle 18. Essendo mancata l’unanimità della conferenza, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati ha demandato al Parlamento la decisione sul calendario dei lavori.

All’ordine del giorno ci saranno due sfiducie: quella già citata al premier, e quella al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Se quindi da un lato comincia ad allontanarsi l’ipotesi di un governo di scopo PD-M5S, dall’altro però sembra già costituirsi una precaria maggioranza in difesa di Conte o, se non altro, contro Salvini. Il voto di domani dovrà anche confermare la data del premier in Aula, una condizione stabilita dalla presidente Casellati che è stata criticata da PD e LeU, visto che almeno su questo c’era già un accordo. La presidente si difende però tirando fuori il regolamento.

