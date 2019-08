Terme di Caramanico, Paolucci e Mazzocca: "Dal tavolo avviati interventi del Governo D'Alfonso"

«Regione-Terme di Caramanico ovvero la montagna che non riesce a partorire neanche un topolino!». Interviene così il Responsabile di "Rete Abruzzo" nonché Capogruppo Consiliare di "Uniti per Caramanico" Mario Mazzocca, che rincara la dose - A questa Regione non sono bastati 65 giorni per sottoscrivere il contratto per le prestazioni termali tradizionali. Anzi, sembra che l'abbiano deliberato ma con una durata di poco più di 4 mesi (non triennale come in passato). Della sperimentazione in materia di riabilitazione in ambito termale a costo zero per il Servizio Sanitario Regionale e delle piscine termali, con fondi per 2,5 milioni di euro lasciati in eredità dalla Giunta D'Alfonso/Lolli e da investire sul sistema termale di Caramanico, non v'è traccia. Così come non si hanno notizie del Tavolo di Crisi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Perché? Possibile sia questo l'interesse per Caramanico e il termalismo in Abruzzo? È questo l'interesse per i lavoratori e le aziende del territorio? O ci sono altre 'mire' a noi sconosciute ?».

«Dalle notizie provenienti dal Tavolo regionale - continua Mazzocca - sembrerebbe che dei timidi vagiti siano finalmente usciti. Pare, infatti, che il percorso che questa Regione si avvierebbe (ancora troppo lentamente) ad intraprendere, sarebbe quella del solco all'epoca tracciato (e finanziato!) dallo scorso Governo regionale, nonostante il parere diametralmente opposto formulato dalla maggioranza di governo qualche giorno fa, allorquando in V Commissione, con la complice astensione dei 5Stelle, formulò un NO chiaro e netto agli interventi istituzionali necessari per superare la crisi delle Terme di Caramanico ed avviare una fase nuova con la valorizzazione del termalismo abruzzese. E ci sono voluti sei mesi ! Vediamo quanti ce ne vorranno ancora per passare dalle parole ai fatti».

«Una figuraccia dopo l'altra, quelle di questa Regione sulla vicenda Terme di Caramanico!», dichiara il Capogruppo regionale PD Silvio Paolucci. E aggiunge: «Questa Giunta - lenta, pigra e apatica - ancora una volta si attarda a temporeggiare sui problemi di un'intera Comunità non risolvendone alcuno. La smettano di litigare e concludano l'iter di una serie di interventi avviati dai governi D'Alfonso/Lolli a supporto del Sistema termale Caramanico e che necessitano oggi di continuità amministrativa a salvaguardia di una delle eccellenze nei servizi sanitari e turistici della Regione Abruzzo. Agiscano, e in fretta, sul fondo di 900mila euro (Legge di Stabilità Regionale 2019) con cui la Regione di Lolli rifinanziò (dopo ben 11 anni!) la Legge sul Termalismo e sulla finalizzazione del milione di euro della Giunta D'Alfonso (Delibera GRA n.626 del 27 ottobre 2017) per completare le piscine termali comunali. Dimostrino, una volta per tutte, che quel "Se vinciamo ci pensiamo noi alle terme" non era la solita promessa da marinaio da campagna elettorale. Lo devono agli operatori termali, ai lavoratori e alle imprese dell'indotto, a quelle famiglie sempre più preoccupate per la situazione di stallo che hanno creato. Lo devono ad un'intera comunità territoriale».

Silvio Paolucci - Capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Regionale

Mario Mazzocca - Capogruppo Consiliare di 'UNITI per CARAMANICO' e responsabile 'Rete Abruzzo'