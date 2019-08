Uno provoca un incidente sotto l'effetto della droga, l'altro guida ubriaco: denunciati

I Carabinieri della Compagnia di Isernia, a conclusione di specifici accertamenti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona responsabile di aver causato un sinistro stradale sotto l’influenza di cocaina e alcool. Infatti, l’uomo, dopo aver assunto lostupefacente ed aver ingerito sostanze alcooliche per un tasso alcoolemico di molto superiore ai limiti consentiti, si metteva alla guida della propria autovettura causando un incidente stradale con feriti fortunatamente lievi. Nell’occorso i militari intervenuti ritiravano la patente di guida al prevenutoe affidavano l’autovettura ad altro avente diritto. Sempre i Carabinieri della Compagnia di Isernia deferivano alla locale Magistratura un autista, il quale alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento etilometrico, risultava avere un tasso alcoolemico superiore ai limiti di legge. I Militari provvedevano al ritiro della patente di guida affidando l’autovettura al coniuge convivente.I Carabinieri, nel corso delle attività istituzionali, attuano costantemente il monitoraggio e il controllo stradale degli utenti del traffico, affinché siano sempre osservate leregole di sicurezza previste dal Codice della Strada a tutela di quanti si pongono alla guida dei veicoli, per lavoro o per diporto.