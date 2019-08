L’agricoltura al centro della Regione, Cavaliere: “Priorità per la Giunta, in arrivo 25 milioni di sostegno alle imprese”

L’assessore regionale Nicola Cavaliere ha convocato oggi, presso la sede di via Vico a Campobasso, il ‘tavolo verde’ con Coldiretti, Cia, Confargicoltura e Copagri.

Si è parlato soprattutto di Psr e Consorzi di bonifica.

Sul primo punto Cavaliere è stato chiaro: “Il governo regionale - ha assicurato - stanzierà le giuste risorse, 4 milioni di euro di cofinanziamento, per garantire la copertura fino 31 dicembre dei pagamenti alle imprese agricole (per un totale di circa 25 milioni) relativi alle varie misure previste. Liquidità importanti a beneficio del territorio in un momento certo non facile”.

“A breve - aggiunge - partirà il confronto con il mondo agricolo e con tutto il partenariato per scrivere insieme le linee guida della nuova programmazione 2021 - 2027, che punterà ad essere vicina alle vere esigenze del settore. L’obiettivo principale è ridurre la burocrazia, evitare il più possibile storture e privilegiare le aziende”.

Sul capitolo Consorzi di bonifica, invece, l’assessore rivela che l’attuale esecutivo ha ereditato gravi criticità. Una situazione difficile che però non scoraggia la voglia di cambiamento: “Anche grazie all’aiuto del Commissario, persona qualificata e di elevata professionalità, stiamo lavorando a una strategia che possa consentire presto una radicale inversione di tendenza, con un processo di ammodernamento strutturale e organizzativo sia a Termoli che a Larino”.

“Nonostante le difficoltà - conclude l’assessore - da parte nostra l’impegno è totale. Inutile sottolineare che l’agricoltura per il governo regionale rappresenta una priorità ed è al centro delle linee programmatiche, consapevoli che soprattutto da essa dipende il riscatto economico del Molise”.