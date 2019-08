Da Gerry esempio virtuoso di bar plastic free

Sia chiaro, pensare ad un mondo senza plastica, almeno nel prossimo futuro, è praticamente impossibile. La plastica ha cambiato le nostre vite, semplificandole e permettendo lo sviluppo. È un materiale prezioso, che nel corso del tempo ha perso valore a causa dell’esasperazione e dell’abuso dell’usa e getta e della scorretta gestione del suo fine vita.

Questa cattiva gestione ha portato laghi, fiumi, mari e, in generale, tutto l’ambiente in cui viviamo ad essere invasi da rifiuti in plastica, con conseguenze, che ancora non conosciamo totalmente, sulla biodiversità del pianeta e sull’economia dei nostri territori.

Ma ridurne il consumo sostituirla laddove oggi esistono alternative valide e più sostenibili, e attuare una corretta gestione nel fine vita attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il reimpiego della materia prima seconda che ne deriva è veramente importante e nel nostro piccolo possiamo dare il nostro prezioso contributo. Da Gerry, bar pasticceria agnonese è possibile gustare bibite e sorseggiare bevande con l'uso di cannucce di carta e bicchieri e tazzine di carta che sostituiscono il materiale in plastica Piccolo particolare virtuoso che determina l'indice di civiltà e l'attenzione che si pone alla tutela dell'ambiente