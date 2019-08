Prodotto topico ad Agnone, il 16 agosto la semifinale nazionale che porta a San Salvo

Nella serata del 16 agosto nel centro storico agnonese ci sarà la oramai tradizionale tappa del “Prodotto Topico”. Quest' anno dopo ben tre edizioni regionali in cui la tappa altomolisana aveva selezionato i prodotti del solo Molise, pur ospitando anche quelli delle altre Regioni italiane, al centro di Agnone vi saranno oltre ai trenta prodotti dell'Abruzzo e Molise, anche gli arancini siciliani, il suino nero di Calabria, il baba' napoletano, la salsiccia in grassello marchigiana.

Tra questi la Giuria nazionale (in cui il Molise è rappresentato da Maria Spidaliere, Giuseppe Colombo, Franco D' Alo' ed Ida Cimmino) dovrà scegliere i cinque topici italiani del 2019: ossia un primo, un secondo, un prodotto, un dolce ed un liquore nazionali, i quali poi si sfideranno il 25 agosto a San Salvo con i topici di Grecia, Marocco, Senegal, Egitto e Portogallo e Brasile (questi ultimi presenti anche ad Agnone). Dopo la cerimonia di apertura prevista per le ore 17,00 e prima dell’inizio delle degustazioni, tutti insieme faremo un giro negli stand gastronomici, che saranno corredati di immagini, segni e simboli identitari e comunitari, allo scopo di far diventare l’evento un momento di promozione dell’intera Rete topica. La cerimonia di premiazione avverrà invece in Piazza Plebiscito alle ore 23,00.