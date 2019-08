Artisti di strada e un mondo di spettacoli per il Casteldelgiudice Buskers Festival

Artisti di strada professionisti sono pronti a stupire il pubblico del Casteldelgiudice Buskers Festival, rassegna internazionale e multiculturale dell’arte di strada del Molise, che sabato 17 e domenica 18 agosto trasformerà il paese di Castel del Giudice (IS) e gli scenari incantati delle vie, casette e terrazze dell’ albergo diffuso Borgotufi – a pochi km da Isernia e da Castel di Sangro (AQ) – in un mondo magico di spettacoli, acrobazie e concerti. La 4° edizione del festival si presenta più ricca di show e di iniziative, nell’idea di far conoscere il borgo e il territorio a turisti e visitatori grandi e piccoli che arriveranno dall’Abruzzo, dal Molise e da tante località italiane, grazie al coinvolgimento magnetico che solo l’arte di strada sa creare.

Dalle 16.00, spazio ai divertimenti e alle animazioni per i bambini, con i giochi di una volta di CaiMercati, un gruppo di artigiani ed educatori che costruiscono con il legno e con materiali poveri i giochi tradizionali, quelli che si trovavano nelle fiere popolari, per socializzare facendo emergere le proprie abilità.

Alle 18.00 aprirà l’area street food, quest’anno più ricca, con cibo di strada, piatti tradizionali, birra artigianale e gustose prelibatezze, con tanti food truck provenienti dal Molise e dall’Abruzzo. Panini e hamburger a base di prodotti molisani, arrosticini, ricette al baccalà, gli arancini siciliani a base di ingredienti del Molise, piatti vegetariani e biologici, pietanze al farro, le scroppelle molisane dolci e salate, le crepes e tanti squisiti menu. Il festival di Castel del Giudice rientra infatti tra le iniziative del Piano del Cibo, che prevede azioni relative al sistema agroalimentare locale all’insegna dell’ecologia, la riduzione degli sprechi alimentari e lo sviluppo sostenibile, valorizzando le produzioni locali coltivate nel rispetto dell’ambiente.

Gli spettacoli degli artisti di strada cominceranno alle 20.00 tra le strade e le piazze del borgo altomolisano, in un percorso itinerante tra il cuore del paese e la terrazza panoramica di Borgotufi. Scenografie stupefacenti, effetti pirotecnici, magie, acrobazie, performance al limite del possibile, comicità, teatro, musica animeranno le vie, coinvolgendo attivamente il pubblico.

“Il festival sta crescendo nell’idea di far conoscere il nostro territorio, puntando sul turismo sostenibile. Vogliamo accogliere i visitatori con spettacoli di grande qualità e professionalità tra gli scorci più belli del paese e fare in modo che il festival sia occasione per esplorare l’Alto Molise e le meraviglie naturali che ci circondano - spiega il sindaco di Castel del Giudice Lino Gentile -. L’arte di strada è veicolo di turismo, di apertura alle culture del mondo e di un rapporto diretto e autentico con le persone”.

Il Casteldelgiudice Buskers Festival è organizzato dal Comune di Castel del Giudice e dalla Pro loco di Castel del Giudice. La direzione artistica del festival è affidata a Gigi Russo, tra i pionieri delle manifestazioni legate all’arte di strada in Italia e direttore organizzativo del Ferrara Buskers Festival, la rassegna internazionale del musicista di strada più grande del mondo. Il festival rientra nel progetto “Turismo è Cultura” dell’assessorato al turismo della Regione Molise ed è stato scelto nel 2018 dal Corriere della Sera tra i migliori 11 festival italiani.

Il festival è sostenuto da istituzioni, associazioni, come Legambiente Molise e la condotta Slow Food Alto Molise e aziende, tra cui Spinosa Costruzioni Generali SPA, principale sponsor di questa edizione, azienda che opera nelle costruzioni generali e si contraddistingue per un consolidato sistema di competenze finalizzato alla realizzazione di edifici civili, restauro e recupero di beni immobili sottoposti a tutela, infrastrutture a rete e stradali, opere strutturali speciali, impianti tecnologici, gallerie e viadotti di grande rilevanza impiantistica.

GLI ARTISTI

Grandi scenografie, emozioni ed effetti speciali a Castel del Giudice con la compagnia Piccolo Nuovo Teatro che dal 2010 porta in giro i suoi spettacoli di strada, contaminando la tradizione teatrale con nuove forme artistiche come la danza aerea, la giocoleria, il teatro danza sui trampoli, e un linguaggio espressivo molto originale.

A Castel del Giudice, la compagnia propone due show imperdibili: Zoè, spettacolo scenografico concepito come un racconto poetico con fuoco, trampoli e creature leggendarie, e Parata White, in cui i trampolieri, vestiti con frack bianchi illuminati a led, diventano moderni ed eleganti angeli per coinvolgere il pubblico in un gioco di grande impatto visivo ed emotivo. Ci sarà anche Mister David a Castel del Giudice, un mago illusionista, tra i più incredibili mai incontrati. È stato definito l’Houdinì del circo, per i suoi numeri di magia ed escapologia estrema: stupisce infatti gli spettatori riuscendo ad evadere da catene e da manette in equilibrio su monocicli a grandi altezze, a manipolare con destrezza carte, monete e corde, a fare magie con cappelli colorati, mescolando comicità, illusionismo, improvvisazione e imprese impossibili.

Improvvisazione a 361° con gli Appiccicaticci: artisti, attori, registi che si incollano addosso tanti personaggi sempre diversi da vivere sul momento e da perdere il giorno dopo. A Castel del Giudice presentano “De Niu’ Scio” un'avventura incredibile che toccherà l'universo cinematografico, teatrale e musicale. Storie d’amore, giochi di parole, esercizi di stile, mondi fantastici, demenziali, ironici, fiabe rivisitate, e poi Shakespeare inediti, film mai visti di Tarantino, Truffaut, Sergio Leone, Dario Argento, musical improponibili e non mancheranno le sorprese.

Il divertimento è assicurato poi con Catastrofer, attore, pagliaccio, umorista e artista di strada argentino, che al Casteldelgiudice Buskers Festival presenta uno show comico originale, audace e pieno di malizia. Si chiama PUNCH!, un esilarante incontro di box, che sferza risate ad ogni colpo e dal finale segreto.

La festa esploderà con Zastava Orkestar, gruppo composto da musicisti provenienti dalle migliori orchestre dell’Alta Maremma, che portano in giro la musica della tradizione popolare balcanica reinterpretata con grande passione e coinvolgimento a ritmo di ottoni, fiati e percussioni, tra numeri di teatro e giocoleria.

Tra le vie del borgo si possono ammirare le immagini della mostra fotografica itinerante di Emanuele Scocchera, foto che raccontano Castel del Giudice e tra le quali non mancano scatti catturati durante le precedenti edizioni del Casteldelgiudice Buskers Festival. Gli artisti di strada, infatti, sono una meraviglia anche da fotografare. Così, il 17 e 18 agosto tutti gli amanti della fotografia potranno divertirsi, condividendo le immagini scattate durante gli spettacoli sulla pagina Facebook o Instagram della manifestazione, con l’hashtag #casteldelgiudicebuskers.

Per i bambini a Castel del Giudice, fino al 1° settembre e durante il festival, c’è anche la Scuola nel Bosco, con attività e laboratori all’insegna del riciclo e della scoperta della natura.