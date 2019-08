Venafro: Operaio segnalato alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente per uso personale

I Carabinieri della Compagnia di Venafro, nel corso di specifici servizi antidroga, hanno segnalato alla Prefettura un operaio perché trovato in possesso di gr. 4,00 circa di sostanza tossica del tipo “marijuana”. Nello specifico, i militari, a seguito di controllo e successiva perquisizione personale nei confronti dell’uomo, rinvenivano un involucro in cellophane contenente la sostanza stupefacente, per la quale il prevenuto dichiarava di esserne in possesso per uso personale. La droga veniva sottoposta a sequestro e custodita in attesa delle disposizioni dell’organo Prefettizio.