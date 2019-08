Campobasso, venerdì 16 agosto presentazione di "Eventi in città" per i mesi di agosto/settembre

Venerdì 16 agosto, alle ore 10.30, presso la Sala consiliare del Comune di Campobasso, l’assessore alla Cultura e alle Attività ProduttivePaola Felice, illustrerà in conferenza stampa il calendario di “Eventi in città. ContaminAzioni culturali tra luoghi e generi”, per i mesi di agosto e settembre.

Durante l’incontro con gli organi d’informazione al quale parteciperà anche il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, l’assessore Felice approfondirà la visione d’insieme che ha portato alla realizzazione di questo primo gruppo di eventi culturali, musicali, cinematografici, sportivi ed enogastronomici legati a luoghi significativi della città.

“Si tratta di un calendario che intende superare il concetto di stagionalità così stringente e vincolante che negli anni passati ha portato ben poco in termini di progettazione e di continuità sul medio e lungo termine. – ha dichiarato l’assessore Felice - Quello che iniziamo a fare con questa prima fase bimestrale di appuntamenti che andremo a presentare è stabilire delle modalità per la realizzazione di una stagione annuale di eventi, all’interno della quale andremo poi a sviluppare sezioni significative e caratteristiche come il Corpus Domini o il Natale, ma che non si esaurisce nella conta frettolosa delle iniziative. Coniugare scelte e bilanci è parte della sfida.”

Altro punto caratterizzante della programmazione di “Eventi in città” che prende il via con gli appuntamenti di agosto/settembre 2019, è la scelta degli eventi operata in considerazioni dei luoghi cittadini da promuovere. Con questo primo gruppo di eventi si intende toccare il centro storico, ma il cartellone di appuntamenti annuali terrà presente tutto il territorio cittadino, ognuno con un diverso profilo di attività, per un movimento culturale urbano diffuso e inclusivo.