Agosto a Agnone, turismo mordi e fuggi. Serate all'insegna della movida

Serata particolarmente calda ier 13 Agosto e particolarmente movimentata, locali affollatissimi e musica distribuita in molti punti della cittadina agnonese. I giovani residenti e molti giunti dalle città italiane scatenati nel ballo.

Quest'anno negli ultimi giorni e' giunta tanta gente per trascorrere il ferragosto a Agnone probabilmente anche per sfuggire alle temperature molto elevate registrate nelle grandi città

I commercianti stanno lavorando molto in questi giorni e per consumare un caffè o una bibita i tempi di attesa si allungano.

Ma i commercianti frequentemente osservano che il periodo di permanenza dei turisti in questo periodo si limita oramai a pochi giorni, e ciò non da garanzie di incassi costanti. Il periodo di permanenza a loro avviso si accorcia sempre più rispetto al passato e in molti preferirebbero un turismo meno affollato in questo periodo a favore di un turismo tutto l'anno, Caratteristica generale comunque oramai è quella dei più di preferire brevi periodi di riposo a favore di un numero maggiore distribuiti nell'arco dell'anno