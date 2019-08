Incidente mortale sulla SS87, probabilmente due turisti le vittime

Un furgone è è rimasto coinvolto in un incidente che si è verificato intorno alle 22.30 sulla SS87, schiantadosi all’altezza del curvone “maledetto” teatro già di altri tragici sinistri, finendo contro il cancello della ditta Iannacone per motivi al vaglio degli inquirenti. Purtroppo il bilancio è salito a due vittime, sono due donne una di 46 anni e l’altra di 64 anni. Non si conosce ancora la loro identità in quanto i soccorritori stanno ancora operando ma secondo le prime informazioni ottenute sul posto potrebbe trattarsi di un uomo di origini canadesi e una donna di origine spagnole, probabilmente due turisti, ma al momento non si sa se possano avere legami anche familiari col Molise. Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco sono ancora sul posto.