Arriva a Capracotta il 17 agosto Gianluca Purgatorio con "Amore e altri bagordi"

Arriva a Capracotta Gianluca Purgatorio con “amore ed altri bagordi”. Nato a Matera nel 1986 ma cresciuto a Bari, Purgatorio è insegnante di Lettere ed è una vera e propria star di instagram tanto da meritarsi l’appellativo di “instapoet”.

Inserito all’interno del calendario di eventi “montagnAperta” vincitori del bando “Turismo è Cultura” della Regione Molise, l’incontro si svolgerà alle 17.30 presso la scalinata di via Carfagna dove Purgatorio dialogherà con Sabrina Monaco e con i lettori presentando la raccolta di componimenti poetici e riflessioni narrative edita da Garzanti che raccontano la storia di un uomo che incontra l'amore, proprio quando credeva che non sarebbe più accaduto...

L’incontro letterario è uno degli eventi di montagnAperta, il progetto promosso dal Comune di Capracotta dedicato al rilancio della montagna e delle sue culture attraverso un approccio multidisciplinare. Il calendario di appuntamenti, destagionalizzanti e distribuiti in un arco temporale che volge prevalentemente all’autunno inoltrato, costituirà il nucleo catalizzatore delle iniziative di promozione turistica integrata di Capracotta e dell’Alto Molise attraverso un percorso che ha come comune denominatore la Montagna: il sapere e la cultura in Montagna, valorizzare le risorse naturali della Montagna, conoscere le tradizioni e le qualità dei prodotti della Montagna.