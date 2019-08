Prima il Molise, Ottorino Paccio ad Aida Romagnuolo: subito all' opposizione e poi al voto

Il coordinatore del Bassomolise del movimento Prima il Molise Ottorino Paccio chiede alla presidente regionale Aida Romagnuolo di uscire dalla maggioranza consiliare e di tornare al voto. Lo ha fatto tramite un appello ufficiale condiviso sui social network.

"A che serve restare in una maggioranza regionale come quella del Molise - sostiene- dove nulla è condiviso e dove tutto è gestito dalle solite due o tre persone che se ne fregano dei veri problemi dei cittadini, dei molisani, del Molise? A che serve restare in maggioranza in una Regione come il Molise dove manca il lavoro, la sanità è da terzo mondo e i servizi sono pari a zero. A che serve restare in maggioranza in una Regione come il Molise se le soluzioni per risolvere i problemi dei nostri cittadini, delle nostre comunità territoriali sono pari al nulla? Quindi, opposizione dura, durissima, quella vera senza paura. Tanto, caro consigliere regionale #AIDAROMAGNUOLO, restando in quella maggioranza ci si rimette solo la faccia e la dignità, cose queste che tu non puoi perdere per rispetto ai tuoi 1.700 elettori ma anche per tutti quei molisani che credono in te. A settembre #PRIMAILMOLISE, farà la sua scelta politica definitiva. Opposizione e tornare subito al voto anticipato, perchè è inimmaginabile vivere ancora tre anni e mezzo d'agonia. Viva il Molise, #PRIMAILMOLISE".