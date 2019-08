Trivento, muore a 109 anni donna Elena Scarano

Addio donna Elena

Ha lasciato la vita terrena all’età di 109 anni donna Elena Scarano, vedova Berardinelli E’ andata via in punta di piedi, con molta riservatezza come suo costume. A dir la verità questa mattina ho appreso la notizia della sua dipartita come un fulmine a ciel sereno perché ero pronto per la visita del 18 agosto, giorno di sant’Elena, e mi stavo già preparando, con il pensiero, ad incontrarla in occasione dei suoi 110 anni, nel prossimo mese di dicembre. E’ stata una donna straordinaria, dalle virtù eccelse, moglie ideale, mamma affettuosa e nonna premurosa. Ha visto scorrere tutto il 1900 e i primi venti anni del 2000, affrontando con dignità e coraggio tutti i momenti belli, ma soprattutto brutti del divenire storico. Ogni volta che le facevo visita mi parlava degli eventi passati delle guerre che aveva visto, degli avvenimenti amministrativi di Trivento, dei fatti di vita quotidiani con una lucidità straordinaria. Ricordava tutto e tutti, era una cassaforte di notizie da cui attingevo preziose informazioni. Rimasta vedova, quando l’ultima della sue cinque figlie aveva 13 anni, ha saputo guidare ed indirizzare l’intero nucleo familiare inculcando educazione, rigore morale e il suo modo di essere sempre gentile e signorile e soprattutto la sua fede in Dio. E’ stata, infatti, una donna di profonda fede e religiosità e, non senza motivo, è andata in Cielo proprio nella giornata del 15 agosto, festa dell’Assunta. Non sempre le coincidenze sono dovute al caso. Ha avuto una grande forza d’animo nel superare anche momenti dolorosi inaspettati della sua famiglia ed ha saputo cogliere da essi quel coraggio e quella fiducia, nell’andare avanti sperando in tempi migliori. Il Signore l’ha certamente premiata per questo suo modo di concepire ed affrontare la vita donandole un lunghissima esistenza circondata sempre dall’affetto delle sue figlie e dei suoi numerosissimi nipoti, che le sono stati sempre vicini Per me la signora Elena era ormai un’istituzione ed io non vedevo l’ora di darle gli auguri per i suoi tantissimi anni facendomi con lei l’immancabile foto, dalla quale si coglieva la sua serenità, la bontà del suo sorriso e la sua felicità nel dialogare e raccontare le cose. E’ superfluo dirlo, quest’anno il 20 di dicembre, giorno del suo compleanno, qualcosa mi mancherà e sarà una mancanza che si farà sentire: Addio Signora Elena, in Cielo da molti anni ti attende il compagno della tua vita, don Pasquale, il mitico colonnello di Trivento.