Prodotto topico e mercato settimanale a distanza di poche ore, viabilità e pulizia ripristinate a tempi di record

Grande successo per la finale del Prodotto Topico svoltasi nella serata di ieri, 16 Agosto, per le strade di Agnone. Tanti Agnonesi, residenti e non, turisti, molisani dei paesi limitrofi, abruzzesi, hanno potuto apprezzare le bontà culinarie dei prodotti topici e la nostra cittadina. La macchina organizzativa è stata efficiente e operativa, tutte le critiche costruttive sono state accolte con disponibilità e gratitudine come anche i tanti complimenti. Agnone è viva! Grazie a tutti quanto hanno collaborato e lavorato per questo evento, ai cittadini e ai commercianti e ai residenti che hanno offerto la propria pazienza e disponibilità. Questa mattina il paese era pronto a vivere un'altra giornata intensa, con la fiera delle contrade questa sera nel centro storico ed il mercato settimanale in Via Alcide De Gasperi,vi anch'essa immediatamente ripulita per ripristinare parcheggi e viabilità. Venite in Agnone, i suoi abitanti e le sue ricchezze vi aspettano!