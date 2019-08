Roccaspinalveti: successo di pubblico a Ferragosto per la Sagra dell'Agnello alla Brace

Ottima partecipazione per la Sagra dell'Agnello alla Brace di Roccaspinalveti, tradizionale appuntamento ferragostano giunto ormai alla sua 43° edizione e organizzato dalla Pro Loco di Roccaspinalveti. L'evento ha attirato moltissima gente dai paesi vicini, segno che tanti amici sono ormai affezionati a questo appuntamento per qualità dei prodotti, accoglienza e location.

La Sagra dell'Agnello alla Brace conferma e consolida notevolmente il successo di pubblico delle scorse edizioni e si dimostra capace di fidelizzare gli ospiti e di offrire a Ferragosto una giornata di sapori e di svago di alta qualità per grandi e piccini. Lo scenario naturale della Villa Comunale è amato poiché dà il gusto di una scampagnata fuori porta.

"Noi dell'associazione Pro Loco di Roccaspinalveti - commentano gli organizzatori- non abbiamo parole per descrivere la giornata di ieri. Vogliamo fare innanzitutto alcuni ringraziamenti. Grazie prima di tutto a voi ospiti che avete partecipato numerosissimi. Crediamo che vedere tanta gente in paese tutta insieme sia stata un'emozione indescrivibile per tutta la popolazione di Roccaspinalveti! Grazie a tutti gli sponsor che ogni anno ci sostengono, dato che il loro appoggio è importante e indispensabile. Grazie a dj Antonello Cimino e ai Tequila & Montepulciano Band, che hanno animato la giornata con ottima musica.

Un grazie infinito alle persone che ieri hanno fatto parte dello staff: ai grigliatori, ormai professionisti d'eccellenza, alle persone addette alla cucina, agli addetti alla distribuzione, all'addetto alla brace, ai cassieri, agli spillatori, a tutti quelli che hanno fatto da jolly nelle varie postazioni durante la giornata, ai fornitori anche in extremis. Insomma, ai nuovi arrivi e ai veterani che ci hanno dato una mano. Senza di loro sarebbe stato impossibile gestire l'evento. Grazie a chiunque abbia contribuito alla buona riuscita della festa".