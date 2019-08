Crisi di governo, Federico (5 stelle) : indietro non si torna, al massimo al voto

Se Salvini ha iniziato la crisi di Governo ora in Molise chi non si tira indietro è Antonio Federico deputato del Movimento Cinque Stelle che, in caso di voto, rischia di uscire fuori dal panorama politico nazionale perché ha svolto due mandati da portavoce: il primo da consigliere regionale e il secondo da parlamentare. In un post Facebook svela il Federico pensiero riguardo all' attuale crisi.

"Indietro non si torna - sostiene- al massimo è al voto che si torna. Ma in mezzo c'è un Paese che non può essere lasciato alla sbando a causa di una sciagurata crisi messa in piedi per puro egoismo. Ed allora bene che sia il Parlamento nei prossimi giorni ad esprimersi per trovare una soluzione politica, altrimenti sarà il Presidente della Repubblica ad indicare la strada per arrivare il prima possibile al voto ed a salvaguardare i nostri conti. In democrazia funziona così" .