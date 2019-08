Olympia Agnonese- Vastogirardi 0-1 coppa Italia: eliminati i granata, passano i neopromossi ospiti. Agnonesi in rivolta per le decisioni arbitrali

Il Vastogirardi di mister Farina e del presidente Andrea Di Lucente passa il primo turno di coppa Italia. La sua vittima è l'Olympia Agnonese sulla quale vince 1 a 0 su rigore al 15esimo della prima frazione di gara. Un primo tempo equilibrato con leggero predominio degli ospiti che hanno saputo ben capitalizzare l'occasione del rigore.

Secondo tempo invece ben più movimentato. Due goal annullati in fuorigioco ai padroni di casa nei primi 15 minuti. Il risultato è stato bugiardo. Una risoluzione ai rigori della partita sarebbe stata più giusta secondo i contestatori di Agnone che a ogni goal annullato hanno apostrofato l'arbitro con l'epiteto: venduto, venduto. Espulsi entrambi i mister per uno scontro diretto: Farina per il Vastogirardi e Marinelli per l'Olympia Agnonese. La squadra ospite passa al secondo turno. Eliminati invece i granata al pari del Campobasso che contemporaneamente ha perso 3 a 0 ad Anagni.

Questo il commento dell'allenatore del Vastogirardi mister Farina: non sono completamente soddisfatto, la squadra deve crescere ancora molto, non mi piacciono le squadre che difendono i risultati ma quelle che giocano in attacco.

Così ha invece commentato mister Marinelli: sono soddisfatto di come ha giocato la squadra nella partita. Il risultato è ovviamente bugiardo e sarebbe stato stretto anche un pareggio. Ci ha raccontato le sue impressioni anche il dg del Vastogirardi Antonio Crudele: "per il campionato puntiamo ad una salvezza tranquilla, siamo una neopromossa ce la dobbiamo mettere tutta". E sulla partita ha espresso soddisfazione per la vittoria della sua compagine pur sottolineando la stanchezza dei suoi nella seconda metà della gara.

Una stanchezza derivante anche dal caldo intenso che si è abbattuto sul Civitelle. Ora i vincitori sono attesi per il secondo turno a Cassino.

Per vedere la diretta integrale della partita e i commenti post partita cliccare qui.