Il commento di Lucio Gualtieri al primo derby altomolisano in Coppa Italia: Olympia e Vastogirardi hanno molto da lavorare

Evento storico per il calcio altomolisano, 1° derby in assoluto nella storia calcistica. La gara preliminare di coppa Italia della serie "D" mette a confronto, la veterana Olympia e la new entry della categoria il Vastogirardi.

Primo derby in assoluto della storia calcistica molisana. L' attesa è piena di ansia da parte delle due compagini, il tutto è dovuto dal banco di prova che la gara impone per la verifica del potenziale delle rose allestite. Nella mente di tutti gli addetti ai lavori credo ci sia l'assillo del risultato colore coprente di qualsiasi defaillance.

Giusto o sbagliato? A mio avviso queste gare dovrebbero essere dedicate esclusivamente alla correzione di eventuali problematiche che potrebbero influenzare il percorso del lungo cammino che la serie D impone.

Stadio strapieno i tifosi di entrambe le squadre rispondono "presente" ed onorano con massiccia affluenza e partecipazione passionale l'evento.

Ore 16:00 fischio di inizio delle ostilità da parte del signor Barbieri della sezione di Campobasso. Sin dalle prime battute si evidenzia un sostanziale equilibrio tra le due compagini, che provano con trame offensive dedicate, ma di scarsa efficacia a far loro la gara, ma al 20' accade ciò che molti si aspettavano, calcio di rigore per il Vastogirardi a procurarselo è il funambolo Pettrone, esperto in false cadute che spesso ingannano i direttori di gara, buttato l'amo il pesciolino in questione il signor Barbieri abbocca.

Battuta dagli undici metri da parte di Kyepemateng, gol e vantaggio per il Vastogirardi. L' Agnone cerca di riprendere la gara, l'impostazione difensiva dell'avversario non consente grandi spazi, gioca con le linee molto raccolte tra loro, quindi rende inefficace l'offensiva Agnonese.

Da par suo il Vastogirardi, quando riconquista palla imposta le sue trame con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo, nell'intento di sorprendere la difesa avversaria. Grandi emozioni e sprazzi di gioco non se ne vedono, e allora ci pensa il fischietto di turno a movimentare il tutto con fischi a ripetizioni per presunti falli di gioco, e come se non bastasse al 43' non vede ed altrettanto fa il suo assistente un evidente gol dell'Agnone, pallone che viene ribattuto dal portiere ospite abbondantemente all'interno della linea di porta.Finisce la prima frazione e di gioco. I secondi 45' non modificano il risultato nonostante l'Olympia spinge sull'acceleratore. Così la squadra ospite si aggiudica la gara e la qualificazione al turno successivo. D'altronde il calcio di Agosto a tutti i livelli di categoria non ha mai regalato grosse emozioni e anche l'andamento della gara di oggi al Civitelle ne è la conferma. Per entrambe le compagini credo ci sia molto, ma molto da lavorare se vogliono mantenere la categoria.