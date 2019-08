Rottura tardiva tra M5S e Lega. 

Stamattina leggo, sul Corriere della Sera, un interessante editoriale di Ernesto Galli della Loggia nel quale contrappone gli Ottimati, ovvero l’Italia per bene, educata e rispettosa di tutte le etichette, ai Barbari, ovvero un Paese maleducato, sudaticcio, incolto, ignaro di cosa siano il «bene pubblico», la Costituzione, un Paese che detesta Greta e le Ong, frequenta spiagge troppo affollate. L’Italia barbara, appunto.

Galli della Loggia riconosce che questa Italia esiste. “L’Italia sta effettivamente imbarbarendosi” ma non attribuisce questa responsabilità a una sola parte politica. “Inaccettabile è il gioco dello scaricabarile di cui la classe dirigente italiana è specialista da sempre, e che si sta ripetendo puntualmente anche questa volta chiamandosi fuori come al solito ogni volta che il Paese è costretto a fare i conti (che quasi sempre non tornano) con il proprio modo d’essere, con la propria storia.”

Gli Ottimati dovrebbero una volta per sempre fare un esame di coscienza e chiedersi cosa dicevano e facevano mentre la scuola veniva devastata da scartoffie, burocrazia, lavagne digitali, famiglie saccenti, democraticismi demagogici, circolari insulse in anglo-italiano. Cosa facevano e dicevano quando la classe dirigente politica accettò con trascuratezza di modificare il titolo V della Costituzione, modifica di cui i Barbari possono approfittare per mettere le mani su tutta la ricchezza del paese. Cosa facevano e dicevano mentre sbarcavano decine di migliaia di immigrati ma non si costruiva una decente rete di accoglienza che integrasse queste disgraziate popolazioni senza irritare la parte povera italiana. Ecco, i Barbari esistono grazie anche agli Ottimati che han girato la testa dall’altra parte quando c’era da battagliare sul serio. Lo fecero con Renzi che intendeva ammodernare i loro apparati novecenteschi. Sono stati silenti di fronte al grido di Roma Ladrona e di fronte ai Vaffa di Grillo. A proposito del quale vale lo stesso discorso fatto per gli Ottimati e i Barbari: Grillini, da bravi ragazzi, incompetenti ma onesti, da una parte e Lega, aggressiva, prepotente, secessionista, dall’altra. Anche qui, non c’è dubbio alcuno che i leghisti di Salvini siano cresciuti e oggi dominano la scena anche per colpa di Grillo&soci. Oggi leggiamo di una rottura insanabile tra M5S e Lega con parole forti e definizioni irritanti quanto può essere la puntura di una vipera. Tutto il gotha del Movimento, riunito nella villa di Beppe Grillo a Marina di Bibbona — presenti Di Maio, Di Battista, Casaleggio, Fico, Taverna e i capigruppo — dopo una lunga riunione ha diramato una nota che chiude ad ogni dialogo almeno con il leader della Lega: «Tutti i presenti — è scritto — si sono ritrovati compatti nel definire Salvini un interlocutore non più credibile». È questo — «prima per la sua mossa di staccare la spina al governo del cambiamento l’8 agosto tra un mojito e un tuffo», poi per «questa vergognosa retromarcia in cui tenta di dettare condizioni senza alcuna credibilità» — che lo ha reso «inaffidabile». Ebbene anche qui, la responsabilità di questa assurda crisi istituzionale che sta facendo ridere tutto il pianeta, non può essere attribuita solo a Salvini. Non va dimenticato che, fino a pachi giorni fa, per Grillo e Di Maio e la maggioranza dei 5stelle, Salvini era un uomo d’onore con cui non si prendeva solo un caffè ma si doveva e poteva governare una nazione per 5 anni. Questi dirigenti dei 5 stelle hanno girato la testa dall’altra parte quando Salvini ha preso a bombardare gli italiani iniettando paure e incertezze, bloccando porti, elevando muri, attuando azioni che la magistratura avrebbe voluto giudicare, mettendo le pistole in mano agli italiani (si occupassero loro e non le forze di polizia, della sicurezza in casa). Hanno ingoiato tutto e di più.

I Barbari son cresciuti per colpa degli Ottimati. La lega è cresciuta per colpa di Grillo e Di Maio che han dato troppa fiducia a Salvini.