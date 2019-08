Agnone, il Centro Studi Alto Molise presenta "L'Impeto" di Fabio Tirone

Giovedì 22 agosto 2019, ore 18, al Caffè Letterario in P.zza Plebiscito, la scrittrice e critico letterario Ida Di Ianni ci parlerà della silloge poetica L' IMPETO di Fabio Tirone, Ed. Tracce ; sarà presente l'autore. Introduce Ida Cimmino presidente del Centro Studi Alto Molise.

IL LIBRO

Scrive Plinio Perilli: "... e transeunte ma saldo (giammai transitorio!) è tutto questo libro, che ha fede cristiana sempre nuova, e onesto, impavido, antiquo stoicismo. Diogene, che teorizzava la libertà anche come base dell'attività pratica, l'Uomo lo cercava con la sua lanterna, impavido nelle strade del mondo, e della sua Grecia inasprita. Fabio Tirone, duemilacinquecento anni dopo, rivolge all'Uomo che è in lui, ma s'affratella e si specchia anche in tutti gli altri nostri simili, un appello difficile, però irrinunciabile. Ma è un "Addio, uomo" ammantato, innervato d'arrivederci. Perché a quest'Uomo che ci assomma e rappresenta, come un ambasciatore all'ONU, alla FAO, all'UNESCO e ovunque, dallo stadio ai telegiornali, dai cinema all'happy hour di ogni bar italico, a quest'Uomo non più ungarettiano (né meno che mai ermetico), però ancora creatura, tutto in jeans e scarpe adidas o nike, mai più gli accada di... smarrirsi nel vento, o perdere i passi, il ritmo, lo swing della misteriosa, preziosa e ridonataci "Danza del Cosmo"... Non basta, quando "Un Oltre chiama". E l'oltre, se riusciamo, torniamo a capirlo, è l'Uomo tornato centro, rinascenza e umanesimo in atto. L'impeto che con la Poesia ci restituisce la Fede. Sia nell'Io che in Dio."

L'AUTORE

Fabio Tirone nasce a Roma il 3 novembre 1989. Ha conseguito la laurea in Lettere all'Università degli studi Roma Tre, specializzandosi successivamente in Italianistica con la tesi di laurea in Filologia e critica dantesca "Dante in Luzi: dal patema dell'enigma alla luce della finitudine": uno studio sulla ripresa dei dantismi da parte del grande poeta novecentesco nella loro essenza iniziatica, sulle strutture linguistico/figurali che determinano la poetica dell'iniziazione e sull'orfismo dantesco del primo Luzi. Esordisce nel 2009 pubblicando la poesia Tentazione nell'antologia poetica di Aletti Editore, Il Federiciano. Nel 2010, pubblica la raccolta di poesie e aforismi Cuore di un Husky con Aletti Editore. Esperto di arti marziali, che pratica sin dalla prima infanzia, consegue il secondo livello di dan nelle discipline del Nippon Kempo e della Kick boxing. Approfondisce la fede per libera scelta, fondamentalmente cristiana per questione di tradizione culturale, partecipando per diversi anni alle iniziative del volontariato Caritas e a diversi percorsi spirituali. Da sempre interrogatosi sulle differenti declinazioni del mistero in tutte le sue molteplici forme, impronta la sua ricerca e la sua poetica sul dramma dell'esistenza, sempre vivo nella propria interiorità, a partire dalla questione della fede, intesa da lui come l'inevitabile gesto di risposta che l'essere umano, volente o nolente, è portato a compiere attraverso la retta condotta o la forma perversa della corruzione: al suo vertice, come l'abbattimento di ogni formalismo moralistico e perbenista, una pura e disinteressata perseveranza nell'assenza, solo nella quale è possibile vestire la propria solitudine, incontrare il volto dell'Altro e vivere con stupore il miracolo della vita.

Ne "L'impeto" è condensato quasi un decennio del suo percorso poetico ed umano.