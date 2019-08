Polizia di Stato, emessi 4 avvisi orali

L’attività di prevenzione della Polizia di Stato a tutela della sicurezza dei cittadini continua sempre in questa provincia, anche attraverso l’emissione di misure di prevenzione nei confronti di persone considerate pericolose.

Il Questore di Isernia Roberto Pellicone, in questa settimana, ha emesso 4 Avvisi Orali previsti dall’ art. 4 del D. Lgs. 159/2011 nei confronti di soggetti la cui pericolosità sociale è stata ritenuta attuale e concreta in riferimento all’ art. 1 l c del citato Decreto.

I provvedimenti di Avviso Orale sono stati emessi nei confronti di 4 persone,3 residenti in Isernia e 1residente nel territorio di questa provincia, di età compresa tra i 27 e i 66 anni. Gli stessi, appartenenti alla criminalità comune, annoverano a loro carico numerosi precedenti di polizia in particolare: reati contro il patrimonio, la persona, la Pubblica Amministrazione e reati concernenti gli stupefacenti.

Presi in esame da questo Ufficio con approfonditi accertamenti di P.S., sulla base di elementi di fatto, sono stati ritenuti dediti a traffici delittuosi e pericolosi per la sicurezza pubblica. Alla luce di quanto accertato tutti sono stati invitati a tenere un comportamento conforme alla legge con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, potranno essere proposti da questo ufficio per l’applicazione di una misura più grave.