Vastogirardi come i brand famosi nel mondo presenta la sfilata degli abiti di plastica riciclata

L’evento, Tra un piatto di pasta, sfila la plastica" si è svolto a Vastogirardi il 17 agosto 2019 con molto successo di pubblico e di critica

Come stanno facendo a tutela dell'ambiente molti brand famosi nel mondo,i colossi H&M, Adidas,Louis Vuitton,tanto per citarne qualcuno che stanno investendo nel recupero della plastica recuperata dagli oceani, anche nel paese altomolisano sono stati ideati e realizzati elegantissimi abiti di tessuti ricavati dalla plastica riciclata realizzando una sfilata con la specifica finalità volta all'invito corretto dell'uso della plastica. L'idea e la creazione degli abiti sono ad opera della signora Concetta Lucarino originaria di Vastogirardi che ha realizzato meravigliosi abiti indossati da modelle scelte per l'occasione. Gli abiti "cuciti e assemblati" con la tecnica dell'uncinetto

Ecco le belle foto dell'evento del di Antonio Carfagna di Vastogirardi