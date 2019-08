Mulattiere e scritte NO TAV, su SP Agnone -Capracotta.

Appare alquanto anomalo vedere sulle nostre strade provinciali scritte No Tav e successivamente TAV -M... In una regione dove la rete viaria appare una gruviera, e i trasporti su gomma e su ferro sono all'anno zero, possano comparire scritte contro l'alta velocità in Italia può anche far sorridere. La dotazione di strade e ferrovie non è degna della settima economia al mondo. Annunci, proclami, piani di investimenti miliardari per le regioni del Sud sono il leit motiv di ogni governo ma la realtà è profondamente diversa. Poche infrastrutture, di bassa qualità e decine di cantieri fermi. Taglio costante e sistematico delle risorse per il Sud Però siamo contro l'alta velocità!

-