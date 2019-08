Polo museale fuso con l'Abruzzo, Emilio Izzo: grazie ai pentastellati e a Toma

Il Molise rischia di scomparire ancora di più. Dopo sindacati ed enti anche la cultura molisana rischia di scomparire. Tutto questo grazie alla fusione dei poli museali di Abruzzo e Molise, chiudendo di fatto la direzione molisana. Sul punto è intervenuto Emilio Izzo.

"Il Molise ringrazia ancora una volta una classe politica e una dirigenza da terzo mondo- dichiara Izzo- Chiude anche la direzione del polo museale, quella per intenderci che dovrebbe occuparsi della valorizzazione del patrimonio culturale. E la si accorpa all'Abruzzo! Grazie Toma, grazie Cotugno, ma soprattutto grazie al ministro a 5 stelle Bonisoli, quello osannato dai locali parlamentari per quattro spiccioli elemosinati ai siti molisani, gli stessi che ora in silenzio ne approvano la morte! Grazie di cuore a tutti, dopo la morte dell'editoria, un'altra perla pentastellata".