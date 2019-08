Attenti al luppolo, a Tufara il 24 agosto l'esibizione di Luigi Farinaccio

Sabato 24 agosto alle ore 20.30 Luigi Farinaccio si esibirà a Tufara (CB), in Piazza Largo del Carmine, nell'ambito della manifestazione "Attenti al Luppolo" -

Festa della Birra con degustazione di prodotti tipici. L'evento è organizzato dall' Associazione Culturale "Giovane Tufara".





Luigi Farinaccio si è aggiudicato il "Premio Immagine" per la Presenza Scenica come migliore Performance, nella serata Finale della 30° edizione del Festival della Canzone Dialettale Molisana, svoltasi il 13 agosto a Gambatesa (CB) !