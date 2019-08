Isernia: Tre piante di cannabis sequestrate dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Isernia, nell’ambito dei servizi finalizzati alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sequestrato 3 piante di cannabis, alte circa 40cm, di cui due con infiorescenze, unitamente ad altro materiale utilizzato per l’irrigazione, situati in un campo incolto nel comune di Longano(IS). Verosimilmente, le piante,terminato il ciclo di crescita e maturazione naturali, sarebbero state destinatealla successiva lavorazione per la vendita al dettaglio nelle piazze di spaccio. Le indagini dei Militari dell’Arma sono in corso, per accertare eventuali responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti dediti allo spaccio di droga.