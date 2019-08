Bifernina e Fossaltina, la Giunta regionale propone la legittimità del debito fuori bilancio

La Giunta regionale ha presentato una proposta di legge –contraddistinta con il n. 86- per il “riconoscimento della legittimità del debito fuori Bilancio relativo ai lavori per la realizzazione della bretella lungo la S.P. 73, dir. Bifernina, e S.P. 47 Fossaltina”. La pdl prevede appunto il riconoscimento, ai sensi dell’art. 73 del Decreto Legislativo n.118/2011 avente ad oggetto “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni”, della legittimità del debito fuori bilancio, per un importo di Euro 49.682, per l’effettuazione di un intervento urgente a seguito di una situazione di pericolo per la pubblica incolumità relativo a lavori per la costruzione di una bretella lungo la S.P. 73 a I, dir. Bifernina, e S.P. 47 Fossaltina. L’iniziativa legislativa passa ora alla Commissione consiliare competente per l’esame preliminare e l’espressione del parere di rito, per poi giungere all’attenzione dell’Assemblea per le determinazioni conclusive.