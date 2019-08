Crisi di governo, ecco la diretta dal Senato della Repubblica del premier Conte:rassegnerò le mie dimissioni

Diretta dal senato della Repubblica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Discorso nel quale sono state annunciate le dimissioni del presidente del Consiglio che annuncia di voler salire al Quirinale. Salvini perde intanto credibilità ed a certificarlo non è solo il Movimento Cinque Stelle ma anche il Pd.

Il discorso parte dalla dichiarazione di Salvini in cui l'8 agosto ha aperto la crisi di governo. "Siamo al cospetto di una decisione grave- sostiene- che merita di essere chiarita in un pubblico dibattito.Ho garantito sin dall'inizio che ci sarebbe stata trasparenza e cambiamento. L'unica sede in cui può svolgersi il confronto pubblico è il parlamento".

Conte inizia a snocciolare quelli che sono stati i punti critici del Governo: "La decisione della Lega la ritengo grave perché il Governo nel giro di un anno aveva realizzato importanti risultati e un cambio di passo rispetto alle politiche pregresse. Una decisione che viola l'impegno che la Lega aveva fatto con il Movimento Cinque Stelle nel contratto di governo. I tempi di questa decisione espongono a gravi rischi: potenziali elezioni in autunno e il rischio di ritrovarsi in esercizio finanziario provvisorio è altamente probabile. Difficoltà di contrastare l'aumento dell'Iva. Aggiungo che questa crisi avviene in un momento delicato della Legislatura durante la copertura di delicate posizioni in linea con il prestigio e la forza economica del nostro paese".

Poi l'attacco diretto a Salvini: "Il Ministro dell'interno ha dimostrato di perseguire interessi personali e di partito. E pienamente legittimo per una formazione politica mirare a incrementare il consenso elettorale. Ma per questo ogni partito è chiamato a filtrare una mediazione. Quanto messo in campo dal ministro dell'interno dimostra grave carenza costituzionale. Perché aprire la crisi in piena agosto quando da tempo era ben chiara l'insofferenza di chi ha chiesto pieni poteri per governare il Paese. Il suo è un gesto di grande gravità istituzionale. Decisione annunciata dopo aver incassato la fiducia del decreto sicurezza Bis che presuppone grande opportunismo politico. Palesemente contraddittorio il comportamento di una forza politica che dopo aver presentato la mozione di sfiducia non ritiri i propri ministri. Oggettivamente è difficile conciliare la mozione di sfiducia con la permanenza in carica dei propri ministri. Amici della Lega avete tentato di accreditare il Governo dei no macchiando 14 mesi di attività di governo. In questo modo avete offeso il mio impegno personale e quello dei vostri ministri e sottosegretari che mi hanno affiancato fino all'ultimo giorno. Avete offeso la realtà dei fatti.

Conte sostiene che la Lega ha messo in discussione la norma anticorruzione, la norma sulla terra dei fuochi....le norme per sbloccare i fondi dell'edilizia scolastica e avete calpestato le norme di protezione sociale che avevamo adottato (reddito di cittadinanza e quota 100).

"Questo è anche il vostro lavoro - ha sostenuto Conte - per rafforzare la ricerca e mettere al sicuro la pubblica amministrazione. Cancellato i vari provvedimenti e i successi ottenuti in questi 14 mesi. Questo è un governo che ha lavorato intensamente fino all'ultimo giorno. Il ministro dell'Interno ha posto invece in essere un progressivo distacco dal Governo e trovare un pretesto per giustificare un ritorno alle urne. Questa decisione tuttavia ha compromesso il lavoro già avviato per la Legge di bilancio ma anche una riforma complessiva più urgente. Vari interventi nel segno della spending review. Lo scioglimento delle Camere rallenterebbe anche la riforma della Giustizia per rendere più competitivo il Paese. La task force e la centrale di progettazione presso l'agenzia del demanio.

Poi il nuovo attacco a Salvini: Caro ministro dell'Interno, caro Matteo, ti sei assunto una grande responsabilità, chiedendo pieni poteri e invocando le piazze a tuo sostegno. Questa tua concezione, permettimi di dirlo mi preoccupa. Le crisi di governo nel nostro ordinamento repubblicano non si affrontano nelle Piazze ma nel parlamento. Tutto questo per precludere derive autoritarie. Ti ispiri a derive sovraniste. Non abbiamo bisogno di persone con pieni poteri ma di persone che abbiano cultura delle regole e sensibilità istituzionale. Tutto questo anche per la manovra economica. Mi hai fatto attendere due mesi per nominare i rappresentanti della Lega ai tavoli. Se avessi accettato di venire qui al Senato per riferire sulla vicenda russa che merita di essere chiarita per i riflessi sul piano istituzionale avresti evitato al tuo presidente del Consiglio di presentarsi al tuo posto e a condividere le informazioni di cui sei a conoscenza. Nei consigli europei non sei riuscito a contenere la tua furia comunicativa che non ha giovato al nostro paese. In molte occasioni hai invaso le competenze degli altri ministri, creando sovrapposizioni che hanno minato la nostra efficacia, hai criticato altri ministri indebolendo l'azione di governo. La cultura delle regole e il rispetto delle istituzioni non si improvvisano. Permettimi l'ultima osservazione che non ti ho mai riferito. Chi ha compiti di responsabilità deve evitare di accostare simboli politici a immagini religiose in pubblici comizi. Questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con la libertà religiosa ma con l'incoscienza religiosa che oscurano il principio di laicità dello stato del Governo.

Poi un appunto agli amici del Movimento Cinque Stelle: "mi rivolgo alla Lega ma invito anche voi a fare tesoro da questa esperienza di governo. Non bisogna farsi accostare da sondaggi. Quando il presidente del Consiglio si presenta in aula il rispetto delle istituzioni imporrebbe di rimanere in aula ad ascoltarlo. L'azione di questo governo qui si arresta, ma in Italia c'è grande bisogno di politica per aspettare il futuro".

Poi l'azione di governo di Conte e le sue priorità: Ogni giovane che parte e non ritorna è una sconfitta per il futuro del nostro paese. Le scuole devono diventare laboratori di apprendimento, orientando verso le competenze digitali. E' necessario varare un piano del Sud per un incremento dell'occupazione nelle aree più disagiate del Paese. L'obiettivo da perseguire senza scadere nel dirigismo economico deve arrivare ad un'economia circolare. Lo sviluppo ecosostenibile non deve essere più economicistico ma rendere lo sviluppo sempre più competitivo per lo sviluppo globale.Bisogna puntare su tradizioni popolari, cultura e turismo. La politica deve reagire allo sviluppo globale. Questa la stella polare che mi ha guidato in questi mesi di governo. A questa crisi non si può rispondere con un europeismo fideistico. Occorre lavorare per rilanciare lo sviluppo europeo. Bisogna lavorare per rafforzare i diritti delle donne grazie un sistema di tutela multilivello. Con questo europeismo critico ho affrontato la crisi evitando per due volta una procedura di infrazione. L'Italia può giocare un ruolo fondamentale in Europa promuovendo un modello di collaborazione tra pari. La politica estera deve rimanere salda sui rapporti del transatlantico e dell'Unione europea.