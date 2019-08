Settimana ricca di "Eventi in città". Dopo il successo di Borgo in Jazz si continua con Campobasso in Quiz e con il trekking sul tratturo

Entra sempre più nel vivo il cartellone degli appuntamenti di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi” organizzato dall’assessorato alla cultura del Comune di Campobasso per i mesi di agosto e settembre. Mercoledì 21 agosto, dalle ore 17.00 alle 22.00, in Piazza Pepe n.53, presso il negozio Chocolat si terrà la seconda edizione di CAMPOBASSO IN QUIZ.

L’evento, è promosso dall’Associazione Centro Storico, dal portale turismoinmolise.com e dal negozio Chocolat di Andrea Santorellie consiste in un quiz a risposta multipla sulla città di Campobasso, sulla sua storia, sulle sue tradizioni e le sue particolarità.

Per partecipare sarà necessario registrarsi presso la postazione di piazza Pepe e portare con sé il proprio smartphone.

Il costo di adesione è di solo 1€. I primi tre classificati verranno premiati con manufatti di artigianato molisano offerti da Chocolat. La classifica finale verrà pubblicata sul portale turismoinmolise.com e sull’evento social - https://www.facebook.com/ events/1273777452785250/ -.

Intanto, dopo il successo della serata inaugurale di domenica, Borgo in jazz, altro evento inserito nel cartellone promosso dal Comune di Campobasso, tornerà ad animare piazzetta Palombo anche venerdì 23 e domenica 25 agosto, rispettivamente con il Concettini Quartet feat Humberto Amesquita e con The Jazz Side of my Moon, mentre, invece, sempre domenica 25 agosto, alle 9.30, è in programma la prima passeggiata naturalistica lungo il sentiero tratturale, partendo da S. Stefano, curata dall’associazione Inforesta. La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione, per info si può contattare il numero 3391962870.

L’Associazione Culturale InForesta si occupa di cultura e promozione del territorio molisano, organizzando e gestendo escursioni in natura, giornate di educazione ambientale, laboratori permanenti o workshop di teatro e arte in genere.

Con le tre passeggiate naturalistiche, in programma non solo sul tratturo ma anche nelle prossime settimane a seguire a Monte Vairano (domenica 1 settembre) e sulla Collina Monforte (domenica 8 settembre), l’intenzione è quella di portare i cittadini campobassani a contatto con la terra molisana, in tutte le sue più affascinanti manifestazioni, cercando di coniugare col camminare quello che di più buono si può trovare nei nostri borghi.