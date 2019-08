Winterline, Museo Venafro in database 'US War Memorials overseas'

Visita ieri al Museo 'Winterline' Venafro da parte di due esponenti americani della 'US War Memorials overseas, associazione che si occupa di riconoscere e catalogare luoghi e monumenti meritevoli di menzione che ricordano il sacrificio americano nelle guerre oltreoceano. Angelo de Cecco, italoamericano, ufficiale in pensione, e John Dewing, veterano del Vietnam insignito della Bronze Star, hanno visitato la struttura accompagnati da Luciano Bucci, presidente dell'associazione 'Winterline Venafro onlus' e da Donato Pasquale. La visita, derivante da una serie di informazioni e valutazioni preliminari necessarie a ottenere il consenso a far parte del database, "ha lasciato i due ospiti - le parole di Bucci - letteralmente esterrefatti di fronte all'incredibile collezione esposta e alla fantastica ricostruzione storica degli ambienti". "Essere ufficialmente inseriti tra i 'siti della memoria' americani - ha aggiunto Bucci - ci riempie di orgoglio". "Le nostre cooperazioni internazionali con Francia, Canada e ora Stati Uniti sono la dimostrazione della nostra importanza e capacità didattica ed esplicativa sui temi della Seconda Guerra mondiale nel nostro territorio. Dispiace - sottolinea Bucci - che questa importanza stenti ad essere realmente compresa in loco dove a volte siamo relegati a semplice 'mostra' o 'esposizione di oggetti'. Sono sicuro che questo risultato, unito anche alle nuove collaborazioni che stiamo instaurando con la Polonia e con la nostra Sovrintendenza e Polo Museale dei Beni Culturali, un giorno porteranno al nostro riconoscimento ufficiale, da parte della comunità tutta, come Museo, parola che, spesso abusata, differenzia la semplice 'esposizione di oggetti', che noi non siamo dall'esperienza completa e didattica a 360 gradi che offriamo". Il Museo 'Winterline' annovera la più grande collezione locale di oggetti, originali e recuperati nelle aree delle battaglie in decine di anni di ricerche, alcuni dei quali rari e di grande importanza storica. È visitabile in un percorso di 350 metri quadrati, contestualizzato cronologicamente e geograficamente. (