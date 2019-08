La liberazione di San Pietro Avellana a ridosso della linea Gustav: sabato 24 escursione con convegno

La liberazione canadese di San Pietro Avellana a ridosso della Linea Gustav. In memoria di questo evento in paese si organizza per sabato 24 agosto una escursione guidata seguita da un convegno. La giornata organizzata dal Comune inizierà alle 8 con il ritrovo in piazza E.R. Cacciavillani. L'escursione partirà alle 8.30 per finire alle 13 con l'arrivo alla Chiesa di Sant'Amico dove è previsto il pranzo. Alle 15.30 è prevista la visita al museo della città, mentre alle 16.30 nella sala conferenze del piazzale E.R . Cacciavillani è previsto un convegno aperto a tutti con relatori illustri. La giornata si chiude alle 18 con l'esposizione reperti a cura dell'associazione "History Hunter".