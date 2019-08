A seguito delle dimissioni presentate dal sindaco di Conca Casale Luciano Bucci avvenute in data 1 agosto e divenute irrevocabili nella giornata di oggi, la Prefetta di Isernia Cinzia Guercio rende nota la nomina del viceprefetto aggiunto Stefano Conti, a commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell' Ente. Il Comune tornerà al voto per la tornata amministrativa del 2020.