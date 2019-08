Cellulari rinvenuti all'interno del carcere di Campobasso, domani il parere di Aldo Di Giacomo

Si comunica che domani 23 agosto 2019, alle ore 10:30, dinanzi la Casa di Reclusione di Campobasso, sita in Via Cavour, il segretario generale del Sindacato Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo terrà conferenza stampa alla luce dei nuovi ritrovamenti di cellulari all’interno dell’istituto suddetto da parte dell’arma dei carabinieri. In caso di pioggia la conferenza stampa si terrà presso il Bar DA DIECI sito in Corso Bucci n° 10.