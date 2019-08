Elezioni provincia di Isernia, il Pd: no all’astensione

Come noto domenica 25 agosto 2019 si terranno le elezioni per il rinnovo del Presidente della Provincia di Isernia.

La Federazione pentra del Partito Democratico ha scelto di non proporre alcuna candidatura di riferimento in questa tornata elettorale, opzione questa che, tenendo conto del momento storico e del contesto politico territoriale, è stata chiaramente condivisa dalla Segreteria regionale del Partito.

Tale scelta però non deve implicare l’astensione dal voto per i nostri aventi diritto che invitiamo, pertanto, alla partecipazione attraverso questo strumento di democrazia esprimendo la propria preferenza per il candidato che garantisca maggiore autonomia politica e che sia più riconoscibile sul piano dell'azione amministrativa e programmatica svolta sul territorio provinciale.