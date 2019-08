Crisi di Governo, Federico (5 stelle) : verifichiamo una maggioranza col PD, se va a vuoto al voto

Al Presidente Mattarella abbiamo rappresentato, tra le altre cose, la necessità di serie politiche ambientali per contrastare i cambiamenti climatici: dalle fonti rinnovabili alla decarbonizzazione, fino all'economia circolare ed alla strategia rifiuti zero. Sarebbe impensabile riproporre questi temi a chi in quattordici mesi ci ha sistematicamente ostacolato in Commissione Ambiente con i suoi continui "no". Questa sera l'assemblea dei parlamentari del MoVimento 5 Stelle ha dato mandato ai nostri capigruppo di avviare una interlocuzione con il Partito Democratico per verificare le condizioni per una nuova maggioranza per un Governo politico che riesca a completare la legislatura, così come richiesto proprio dal Presidente della Repubblica. Il coraggio sta nel continuare a lavorare e non nel fuggire dalle proprie responsabilità. Se questo tentativo non riuscirà siamo pronti ad andare al voto a testa alta.