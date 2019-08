Furti d'auto in aumento: come difendersi

Negli ultimi tempi sono ripresi i furti d'auto, la crisi economica e la mancata possibilità di lavorare incrementano sempre l'illegale e se sino a qualche anno fa le vetture non erano più oggetto di effrazioni ora non si può dire così. Anche in Molise negli ultimi tempi sono cresciuti i furti d'auto. Esiste un modo per prevenire il furto? Se lo chiedono un po' tutti in ogni angolo di Italia e ancora di più dalle nostre parti. Il modo esiste: basta acquistare alcuni accessori su autoparti.it negozio online.

Accessori auto per difendersi dai ladri

La tecnologia viene in soccorso anche nel caso dei furti d'auto. Se è vero che esistono ladri digitalizzati in grado di compiere un furto grazie ad alcune tecniche sofisticate è vero che esistono modi di difendersi persino poco invasivi e molto economici.

Localizzatori GPS per auto: sono di piccolissima dimensione, quasi quanto un accendino e talvolta più piccoli, hanno un sensore di movimento ed il gps. Sono molto validi perchè quando l'auto si muove inviano un sms grazie alla sim card installata in esso. I più innovativi poi posso trasmettere dati via web ed ovviamente è possibile interrogare il localizzatore per avere le coordinate in grado di localizzare la vettura. La soluzione è molto utile anche quando si tratta di dimenticare la posizione di parcheggio della vettura. Il tracker per vettura ha un prezzo sostenibile e le batterie durano diversi giorni senza necessità di ricarica costante.

Dashcam: la telecamera spia per vettura. Piccolissima, da installare sul parabrezza o sul cruscotto. Soluzione semplice e potente. Dotata di sensori di movimento invia un segnale di allarme ad un qualsiasi spostamento. Peraltro è utile averla in auto anche perchè ad esempio registra un incidente o un tamponamento.

Antifurto: ne esistono di vari tipi ed è sicuramente la soluzione migliore.

