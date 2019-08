Eventi in città" si colora di verde con il trekking sul tratturo

Domenica 25 agosto è in programma la prima delle tre passeggiate naturalistiche inserite dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso negli appuntamenti di “Eventi in città. ContaminAzioni Culturali tra luoghi e generi” per i mesi di agosto e settembre, ecurate dall’Associazione Culturale Inforesta. L’appuntamento domenica sarà in piazza a S.Stefano, con il raduno previsto alle ore 9.00, e la successiva partenza per la passeggiata naturalistica sul tratturo.

La partecipazione è gratuita e non occorre prenotazione, anche se è consigliata; per informazioni si può contattare il numero 3391962870. Come per ogni escursione si consiglia di equipaggiarsi con: scarponi da trekking, pantaloni traspiranti, giacca anti vento ed impermeabile. Nello zaino da non dimenticare cappello, guanti, coltellino multiuso, crema solare, occhiali da sole, borraccia, acqua e spuntini vari. Eventuale cambio.

L’Associazione Culturale InForesta si occupa di cultura e promozione del territorio molisano, organizzando e gestendo escursioni in natura, giornate di educazione ambientale, laboratori permanenti o workshop di teatro e arte in genere.