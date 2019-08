Viale del cimitero, 5 mila euro di denaro pubblico speso in attrezzature per sosta camper: oggi un ammasso di macerie sul viale della stazione

Questa è una foto del piazzale nei pressi della stazione sul viale del cimitero, piazzale adibito ad area sosta camper con colonnina annessa. Per allestire la nuova sosta camper voluta dall' amministrazione comunale sembrerebbe siano stati utilizzati oltre i 5 mila euro in attrezzature. Denaro pubblico gettato al vento. Ecco come si presenta nel mese di agosto!