Crisi di governo: ecco l'incontro Pd e Movimento Cinque Stelle

Dopo il gioco delle tre carte fatto ieri davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, oggi è il tempo dei confronti. Infatti è fissato alle 14 alla Camera l'incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha riunito al nazareno, sede del partito, gli altri dirigenti Dem. Al vertice erano presenti il presidente Paolo Gentiloni, le vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiani, i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, il tesoriere Luigi Zanda, e ancora altri membri della segreteria come Gianni Cuperlo, Enzo Amendola, Andrea Martella e Francesco Boccia.

Al centro della discussione ci saranno i dieci punti voluti dal Movimento Cinque Stelle ma anche i 5 di Zingaretti. L'obiettivo è vedere se si può trovare una sintesi tra questi e iniziare una seria discussione su un ipotetico programma di governo. Ma se queste due parti si incontreranno anche i leghisti riaprono al dialogo con il Movimento Cinque Stelle, che come 14 mesi fa, si trova al bivio della scelta: o il Pd o la Lega.

"Secondo me c'è ancora possibilità di recuperare il rapporto coi 5 Stelle perché, oltre a Di Maio, ci sono una serie di esponenti del Movimento che si ricordano bene del lavoro positivo che è stato fatto. È difficile perché la via è molto stretta, però se ci sono i tempi e c'è la volontà di sedersi attorno a un tavolo non ci sono problemi". Lo afferma Gian Marco Centinaio della Lega.

"L'ipotesi di un governo Pd m5s sta facendo rabbrividire cittadini e imprenditori: qualcuno sta pensando di riportare al governo chi gli italiani hanno cacciato dalla porta. Le vie del Signore e della Lega sono infinite: rivedere al governo le Boschi e i Renzi no, c'è un minimo di dignità da preservare". Così Matteo Salvini su Fb.